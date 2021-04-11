رد الشعلان على عمل مدرب النصر كـ سائق

المواطن - محمد سمعه

رد الإعلامي الرياضي خالد الشعلان على الخبر المتداول بشأن عمل البرازيلي مانو مينيز كـ سائق تاكسي قبل توليه مسؤولية تدريب النصر مؤخرًا.

مدرب النصر كان سائق تاكسي

وكان الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز الناقد في قناة 24 الرياضية قال عن مانو مينيز: “هو مدرب عاطل، منذ سنة لم يعمل، وكان يعمل كسائق تاكسي، خلال الفترة التي كان عاطلًا”.

وعلق الشعلان بسخرية على الخبر المتداول قائلًا : ” ياليت يتأكد لنا إذا كان تاكسي بعداد أو بدون”.

وجاء تعيين مينيز، خلفًا للمدرب المؤقت ألين هورفات الذي قاد الفريق في آخر 3 أشهر، ونجح في تحقيق لقب السوبر السعودي لأصفر العاصمة.

متى يقود مينيز العالمي ؟

وكان برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية ذكر أن مانو مينيز سيقود النصر في أول مباراة له ضد السد القطري يوم السبت المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن العالمي يحتل حاليًا، المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة بعد الخسارة من نادي ضمك بثلاثية مقابل هدفين، أول أمس الجمعة. ونجح هورفات في قيادة أصفر العاصمة للفوز بلقب كأس السوبر السعودي يوم 30 يناير الماضي، على حساب نادي الهلال بثلاثية دون رد.

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