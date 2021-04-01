رد حاسم من غروهي

المواطن - محمد سمعه

رد البرازيلي مارسيلو غروهي بشكل نهائي حول مصيره مع نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بعد تردد اسمه للرحيل عن النادي.

وقبل أيام، كان اسم الحارس البرازيلي تردد للرحيل عن العميد في ظل اهتمام نادي جريميو البرازيلي بالتعاقد معه، وفق ما ذُكر في الصحف البرازيلية.

وتحدث حارس نادي الاتحاد لـ برنامج في “المرمى” المذاع على قناة العربية قائلًا: “وكيل أعمالي سيتولى مناقشة أمر تجديد عقدي وأنا تركيزي على الاستعداد اليومي وما أقدمه داخل الملعب”.

وتابع غروهي قائلًا: “نستعد بأفضل شكل ممكن لمباراة الهلال ونعرف قيمة نجومه وأيضًا ما نملكه في الاتحاد ونأمل أن يكون الانتصار حليفنا”.

غروهي لا يتابع “السوشيال ميديا”:

وواصل حارس الاتحاد قائلًا: “أُقدس الأسرة والأجواء العائلية، ولا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تصلني رسائل الحب من جماهير الاتحاد من مقربين وأعتز بذلك”.

وكان برونو جونكويرا وكيل أعمال الحارس البرازيلي، أكد على أن موكله لم يفكر في مغادرة العميد إضافة لعدم التقدم بطلب فسخ العقد والرحيل عن النادي.

الحارس البرازيلي متألق مع العميد:

يذكر أن غروهي يُعد عنصرًا أساسيًّا مع نادي الاتحاد حيث ساهم في الموسم الحالي في وصول العميد للمركز الثالث بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بجانب الحفاظ على نظافة الشباك في 4 مباريات ببطولة الدوري.

وكان الحارس البرازيلي انضم للعميد قادمًا من فريق جريميو البرازيلي في يناير 2019، كما يرتبط بعقد مع العميد ينتهي في يونيو 2022.

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