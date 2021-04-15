رد فعل طبيبة تفاجأت بالملك سلمان أمامها أثناء فحص أحد الأطفال

المواطن - الرياض

كشفت طبيبة الأمراء نادية سقطي عن رد فعلها حين تفاجأت بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمامها وهي تفحص أحد الأطفال من الأسرة الحاكمة قبل عدة سنوات في مستشفى الملك فيصل التخصص بالرياض.

ردة فعل طبيبة الأمراء #نادية_سقطي حين تفاجأت بالملك سلمان أمامها أثناء فحص أحد أطفال الأسرة الحاكمة تابع جميع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/WC6Cvh8lGd#اللقاء#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/jF7W4hMQH6 — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 15, 2021

وقالت سقطي خلال لقائها مع برنامج اللقاء من الصفر على قناة MBC1 إنها كانت تفحص أحد الأطفال وكانت ترتدي ملابسها الطبية وبعدما فحصت الطفل تفاجأت بشخص يقف أمامها كان يرافق الطفل وهذا الشخص هو الملك سلمان بن عبدالعزيز حين كان أميرًا.

وأضافت الطبيبة السعودية المولودة في دمشق أنها ذهلت بشكل كبير حين رأت وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز وغادرت الغرفة على الفور بعدما قال لها “يعطيك العافية”.

يذكر أن نادية محمد عوني سقطي هي طبيبة سعودية، من أصل سوري، ولدت في دمشق في 23 مايو 1938، وتخرجت من كلية الطب بجامعة دمشق عام 1965. عملت طبيبة أطفال مقيمة في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت ومستشفى جاكسون في ميامي.

تعمل سقطي في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض في المملكة العربية السعودية منذ يوليو 1978 وحتى الآن.

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