رسالة عارف لـ رئيس النصر

المواطن - محمد سمعه

وجه الناقد الرياضي جمال عارف، رسالة لـ مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، وذلك بعد انتخابه رئيسًا للعالمي لمدة 4 سنوات بالتزكية عصر اليوم الخميس.

وغرد عارف قائلًا: “نبارك للزميل مسلي آل معمر، تنصيبه رئيسًا لنادي النصر بالتزكية لمدة 4 سنوات، وقبل المباركة، نطلب من الله له العون والتوفيق”.

السيرة الذاتية لـ مسلي آل معمر

وعمل آل معمر من قبل كرئيس لرابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة من 2018 حتى 2020، كما كتب العديد من المقالات في صحيفة “الشمس” والشرق الأوسط خلال الفترة من 2005 حتى 2017.

كما نال رئيس النصر الجديد، ماجستيرًا تنفيذيًا في القانون الرياضي الدولي بعام 2018 من إحدى الجامعات الإسبانية كما حصل على ماجستير في الاتصالات التسويقية بعام 2011 من جامعة “مانشستر متروبوليتان” البريطانية.

وحصل أيضًا على بكالوريوس في المالية عام 2002 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

قائمة رئيس النصر الجديد

وضمت قائمة آل معمر في الانتخابات كلًا من؛ عبدالله العمراني، تركي المشيقح، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، منصور بن زومة ومعتز المزروع.

وسيخلف مسلي آل معمر، صفوان السويكت الذي تم حل مجلس إدارته بقرار من وزارة الرياضة يوم 21 مارس الماضي.

جدير بالذكر أن نادي النصر، كان حقق في عهد صفوان السويكت، لقبين في بطولة السوبر السعودي، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ العالمي.

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