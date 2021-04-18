رسالة مبابي لـ ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

وجّه الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إلى نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد نهاية مباراة الفريق الباريسي ضد سانت إيتيان اليوم الأحد في الدوري الفرنسي.

مبابي يصدم باريس سان جيرمان

وتحدث نجم باريس سان جيرمان بعد مباراة سانت إيتيان، مؤكدًا على أنه لا يفكر في التجديد ولكنه يفكر في تحقيق النتائج الإيجابية مع باريس سان جيرمان.

وتُشير تصريحات مبابي إلى أنه يرغب في الانضمام لنادي ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي.

وربما يرغب باريس سان جيرمان في التخلي عن نجمه في صيف 2021، وذلك بمقابل مالي، بدلًا من التخلي عنه في صيف 2022 بالمجان.

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي كان ساهم في تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فريق بايرن ميونخ الألماني.

مواجهة نارية بين الفريق الباريسي ومان سيتي

وسيواجه باريس سان جيرمان، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراتي دور الـ4 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن مبابي كان فاز مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم عام 2018 في روسيا.

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