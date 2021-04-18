رسالة ميتريتا لجماهير الأهلي

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب الروماني ميتريتا لاعب الأهلي، رسالة مهمة إلى جماهير الراقي، وذلك قبل مواجهة نادي الدحيل القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ميتريتا يوضح كيف يفوز الأهلي على الدحيل ؟

وتحدث ميتريتا قائلًا: ” علينا تجاوز ما حدث في المباراة الأولى، وسنلعب مواجهة هامة أمام فريق قوي”.

وتابع نجم الأهلي قائلًا: ” عبدالرحمن غريب لاعب مهم جدًا بالنسبة للفريق، ولدينا نفس النهج وعلينا مساعدة الفريق في تحقيق الانتصار وتعويض فقدان النقاط بالمواجهة الافتتاحية”.

ويذكر أن الراقي كان خسر الخميس الماضي من فريق استقلال طهران الإيراني بخماسية مقابل هدفين، بينما فاز الدحيل على الشرطة العراقي بثنائية دون مقابل.

وازداد غضب جمهور الراقي على إدارة عبدالإله مؤمنة، مما دفعهم لمطالبته بالرحيل.

جدير بالذكر أن الراقي كان وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2012 ولكنه خسر المباراة النهائية.

حقيقة ترشح النفيعي لرئاسة الراقي

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، الحقيقة حول اقتراب ماجد النفيعي من رئاسة الراقي.

ورد الفراج على مغرد في برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “النفيعي لم يُلمح للترشح لرئاسة الراقي، وأعتقد أنه لا يملك النية، إذا كان يملك النية، أتمنى أن يُلمح لهذا ولو حتى بتغريدة”.

وتابع الفراج: “الله يعين كل من ينوي الترشح، الراقي في دوامة، والجميع لا يرغب بالترشح؛ نظرًا للظروف الحالية”.

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