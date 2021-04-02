رسالة هورفات لإدارة النصر الجديدة

المواطن - مروة نبيل

يطمح المدير الفني الكرواتي ألين هورفات لاستكمال مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع مجلس الإدارة الجديد برئاسة مسلي آل معمر.

هورفات يوجه رسالة للإدارة

ونشر هورفات صورة له عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، اليوم الجمعة، واكتفى بالتعليق عليها بـ7 كلمات باللغة الإنجليزية، وهي: “أنشئ طريقك الخاص.. واترك أثرًا”.

وتفاعلت الجماهير النصراوية مع كلمات المدير الفني الكرواتي، ودعمته وحفزته على تقديم الأفضل مع الفريق الأول لكرة القدم، وتمنت استمراره في قيادة العالمي خلال الفترة المقبلة.

وجاءت رسالة هورفات بعد تزكية مجلس الإدارة الجديد برئاسة مسلي آل معمر، وانتشار أنباء تُفيد بتفاوضه مع مدير فني أجنبي جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

وكان هورفات قد تولى القيادة الفنية لفريق النصر مؤقتًا خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته في ديسمبر الماضي، ونجح في تحقيق انتفاضة معه ليتوج بلقب كأس السوبر السعودي ويتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى لمواصلة انتفاضته وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ضمك، مساء يوم الجمعة الموافق 9 إبريل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر







شارك الخبر