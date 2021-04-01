رسميًا آل معمر رئيسًا للنصر

المواطن - مروة نبيل

أصبح مسلي آل معمر رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر رسميًا بالتزكية لمدة 4 سنوات قادمة من 2021 وحتى عام 2025.

آل معمر رئيسًا للنصر

وتضم قائمة مسلي آل معمر في عضويتها، كلًا من؛ عبدالله العمراني، تركي المشيقح، فيصل أبو ساق، عبدالعزيز العمران، محمد الشتوي، منصور بن زومة ومعتز المزروع.

وأُقيمت اليوم الجمعية العمومية غير العادية لنادي النصر، وشهدت حضور الأعضاء الذهبيين ويتقدمهم الأمير وليد بن بدر، لدعم قائمة مسلي آل معمر.

الرئيس رقم 15 في تاريخ النصر

وبات مسلي رئيس مجلس الإدارة رقم 15 في تاريخ نادي النصر، حيث تولى 14 رئيسًا المنصب ذاته منذ تأسيس العالمي عام 1955، شغل البعض منهم الرئاسة بالتكليف، وآخرون جاءوا بالانتخابات، وكان آخرهم صفوان السويكت.

وفاز صفوان السويكت برئاسة مجلس إدارة النادي في يوليو 2019، قبل أن تصدر وزارة الرياضة قرارًا مؤخرًا بحل المجلس، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير الأعمال بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد.

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