رسميًّا .. الانضباط تُوقف حمدالله لـ 15 يومًا

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر لمدة 15 يومًا بشكل مؤقت؛ بسبب ما بدر منه بعد مباراة الفيصلي بـ كأس الملك.

وجاء القرار لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.

يذكر أن حمدالله كان تصرف بشكل غير لائق مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي، بالإضافة لدفعه لإحدى الكاميرات الناقلة للمباراة التي انتهت بفوز الفيصلي بهدف دون رد.

وكان الفيصلي تأهل لنهائي كأس الملك، ليواجه فريق التعاون المتأهل على حساب نادي الفتح.

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