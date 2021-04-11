رسميًّا.. الثلاثاء بداية رمضان 1442 في مصر

المواطن - متابعة

أعلنت مصر أن يوم غد الاثنين 12 إبريل هو المتمم لشهر شعبان 1442، وأن يوم الثلاثاء 13 إبريل هو غرة شهر رمضان المبارك.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت اليوم أنه لم يثبت لديها رؤية هلال رمضان اليوم الأحد، سواء عبر اللجان الرسمية المخصصة لذلك أو عبر المترائين والمهتمين برصد الأهلة.

بداية رمضان 1442:

يذكر أن مصر بذلك تنضم إلى عدة دول أعلنت بشكل رسمي أن بداية رمضان 1442 يوم الثلاثاء المقبل وهي، العراق، اليمن، لبنان، تركيا.

رصد هلال رمضان:

وكانت المحكمة العليا السعودية أكدت في وقت سابق اليوم أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وستعقد جلسة مساء يوم غد الاثنين ويصدر قرار بهذا الشأن.

ظروف رؤية الهلال:

وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير قد أصدر بيانًا بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان 1442هـ.

وأوضح أنه “بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 شعبان 1442هـ، الموافق 11 إبريل 2021م، فإن المعطيات الحسابية تفيد بأن القمر سيغرب قبل الشمس”، مبينًا أنه “في يوم الاثنين 30 شعبان 1442هـ الموافق 12 إبريل 2021م، ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01”.

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