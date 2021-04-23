رفع أسعار البنزين للمرة الأولى منذ إصلاح الدعم في مصر

المواطن - القاهرة

قالت وزارة البترول المصرية في بيان: إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت اليوم الجمعة أسعار الوقود، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم.

ورُفعت الأسعار آخر مرة في يوليو 2019 حين استكملت مصر، وهي مستورد صاف للنفط، إنهاءً تدريجيًّا للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة الفائتة بعد أن خُفضت في أكتوبر 2019 وإبريل 2020.

أسعار البنزين الجديدة:

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه، والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه، والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.

وقالت الوزارة: إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير إلى مارس 2021، وهما أهم “مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى”.

وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت “في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا”.

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