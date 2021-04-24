رقم تاريخي لـ عبدالرزاق حمد الله

المواطن - محمد سمعه

ظهر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر بصورة جيدة، في مباراة فولاد الإيراني مساء أمس الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح المهاجم المغربي في أن يُحرز الهدف الثاني لـ النصر في شباك فولاد بالدقيقة الـ86 من عمر المباراة.

وتمكن حمد الله من الوصول إلى الهدف رقم 21 في مسيرته، ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد هدفه في شباك نادي فولاد.

عبدالرزاق حمد الله أفضل هداف مغربي بالبطولة الآسيوية

وأصبح عبدالرزاق حمد الله أفضل هداف مغربي بالبطولة الآسيوية متخطيًا مواطنه يوسف العربي.

وفي سياق آخر، حرص الإعلامي الرياضي وليد الفراج على توجيه نصيحة إلى حمد الله، وذلك بعد أن احتفل بطريقة غريبة، بهدفه في شباك نادي فولاد.

نصيحة الفراج لنجم النصر

وبعد أن أحرز المهاجم المغربي، الهدف الثاني قام بوضع إصبعه على فمه في إشارة منه لطلب الصمت من منتقديه بالفترة الأخيرة.

وقال الفراج في حلقة اليوم “السبت” بـ برنامج ” الدوري مع وليد” : ” حمد الله يطلب من منتقديه الصمت ؟!، من انتقدوا اللاعب المغربي ليست الجماهير فقط بل الجماهير والنقاد الرياضيين، وإذا أحرز هدفًا، فالجمهور النصراوي يغفر له، ولكن النقاد الرياضيين ينتقدونه بسبب تصرفاته”.

وتابع الفراج: رسالتي للاعب النصر أننا لسنا في نهاية الموسم ليقوم بهذه الحركة، نحن في نصف الموسم، ولننتظر حتى نهاية الموسم الحالي لتفعل ما تريد، لأن ما نراه حاليًّا هو ليس حمد الله 2019 مع النصر، على ما يبدو أنه غادر الفريق ولم يعد حتى الآن”.

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