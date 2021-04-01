رقم سلبي لـ منتخب ألمانيا

المواطن - مروة نبيل

تعرض منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بقيادة مدربه يواكيم لوف لخسارة مفاجئة ضد مقدونيا الشمالية، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية، ما أثار غضب الجماهير.

ألمانيا ضد مقدونيا

ولعبت ألمانيا ضد مقدونيا، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وخسر بنتيجة 2/1، حيث سجل جوران بانديف وإلييف إلماس ثنائية الفريق الضيف، وأحرز إلكاي جوندوجان هدف المانشافت الوحيد.

وتراجع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم إلى المركز الثالث في المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية، بعدما تجمد رصيده عند 6 نقاك، فيما تقدمت مقدونيا الشمالية إلى المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن المانشافت.

منتخب ألمانيا يُحقق رقمًا سلبيًا

وتُعتبر الخسارة ضد منتخب مقدونيا الشمالية الأول لكرة القدم، هي الهزيمة الأولى في التصفيات مع المدير الفني يواكيم لوف، الذي سبق وأعلن أنه سيترك منصبه مع ألمانيا بعد منافسات بطولة أوروبا “يورو 2020″، المؤجلة إلى الصيف.

ولفتت شبكة “سكاي سبورتس” إلى أن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم تلقى أول هزيمة له في تصفيات كأس العالم منذ 20 عامًا تقريبًا، حيث تعود آخر خسارة له في التصفيات المونديالية إلى سبتمبر عام 2001، عندم هُزم أمام إنجلترا بنتيجة 5/1.

شارك الخبر







شارك الخبر