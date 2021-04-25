رقم كارثي لـ المعيوف بعد خسارة الهلال

المواطن - محمد سمعه

قدم الحارس الدولي السابق عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أداءً سلبيًا في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، التي انتهت أمس بخسارة الزعيم برباعية لهدف، وسط صدمة من الجماهير الزرقاء، التي تابعت المباراة.

المعيوف وجوميز بـ مرمى الانتقادات

وتعرض المعيوف لانتقادات قوية من قبل جماهير أزرق العاصمة، مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، وذلك بسبب سوء أداء الثنائي في مباراة الاستقلال الطاجيكستاني.

وشارك المعيوف مع الزعيم في 15 مباراة بجميع المسابقات منذ بداية العام الحالي واستقبلت شباكه 22 هدفًا.

الهلاليون يطالبون بالتخلص من المعيوف فورًا

وطالب جمهور الهلال، بالتخلص من خدمات المعيوف فورًا، بسبب كثرة أخطائه، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المعيوف للانتقادات، حيث سبق وأن انتُقد بقوة بعد التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة أجمك الأوزبكي بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسيواجه الأزرق، بعد غد الثلاثاء، فريق أجمك بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الآسيوي.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، حضر مباراة الأزرق واستقلال دوشنبه، التي أُقيمت على ملعب “الملز” في الرياض.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة جاره نادي الشباب بالجولة الـ26 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في السابع من مايو المقبل.

ويحتل الزعيم حاليًا صدارة دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق الأهداف عن نادي الشباب.

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