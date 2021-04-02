رقم مطار الملك خالد يستقبل 5762 مكالمة في شهر

المواطن - الرياض

أعلن مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن استقبال مركز خدمة العملاء 5762 مكالمة خلال شهر مارس الماضي، فيما وصلت نسبة رضا العملاء خلال هذا الشهر إلى 100 %.

الخدمات التفاعلية في مطار الملك خالد

كما كشف المطار عن استقبال حسابه في تويتر لـ18.631 رسالة، فيما وصل إجمالي تفعيل إشعارات الرحلات إلى 694 شكلت رحلات المغادرة 67 % منها، فيما تلقى رقم المطار عبر واتساب قرابة 277 ألف رسالة، بينما وصل إجمالي تفعيل إشعارات الرحلات عبر واتساب إلى قرابة 8 آلاف إشعار، شكلت رحلات المغادرة حوالي 60 % منها.

الأمتعة الممنوع اصطحابها

من جهة أخرى أشار موقع مطار الملك خالد إلى أنه لا يسمح للمسافرين بحمل المواد الممنوعة التالية ضمن الأمتعة المشحونة: الأسلحة والمواد المتفجرة، المواد القابلة للاشتعال، الغازات المضغوطة، بطاريات الليثيوم، المؤكسدات والبيروكسيدات العضوية، المواد المشعة، ولمزيد من التفاصيل، يمكنكم التواصل مع الناقل الجوي.

معلومات عن المطار

يذكر أن مطار الملك خالد الدولي يتكون من أربع صالات تجارية، تخدم الصالة الأولى المسافرين إلى الوجهات الدولية عن طريق الناقلين الجويين الدوليين، وتخدم الصالة الثانية المسافرين إلى الوجهات الدولية عن طريق الناقلين الوطنيين، كما تخدم الصالة الثالثة المسافرين إلى الوجهات المحلية، وسوف يتم إعادة تأهيل الصالة الرابعة ضمن مشاريع التطوير الحالية والتي يجري تنفيذها بمطار الملك خالد الدولي.

تأسس المطار سنة 1983م وهو مطار دولي حكومي قادر على استيعاب 12,000,000 مسافر فيما يبلغ مجموع المساحة المبنية 225.000 م2 .

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