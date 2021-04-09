‎الرئيسية
الرياضة
رقم مميز لـ الهلال والاتحاد بدوري محمد بن سلمان
بعد تألقهما خلال منافسات الدور الثاني

رقم مميز لـ الهلال والاتحاد بدوري محمد بن سلمان

2021/04/09
الساعة 3:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
رقم مميز لـ الهلال والاتحاد بدوري محمد بن سلمان جانب من مباراة الفريقين - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يسير فريقا الهلال والاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والاتحاد يتألقان

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الهلال والاتحاد أكثر من حصدا النقاط في الدور الثاني هذا الموسم، حيث جمع الزعيم 18 نقطة، والعميد 17 نقطة.

ويلعب الهلال والاتحاد عند الساعة 8:50 مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع العميد في المركز الثالث بـ42 نقطة، وذلك قبل مباراة اليوم.

وتُعد الصدارة بمثابة الفأل الحسن على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مباراته ضد الاتحاد، حيث سبق وتواجها 14 مرة منذ بدء منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :