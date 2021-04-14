رمضان صبحي يقع ضحية رامز عقله طار

وقع لاعب كرة القدم المصري رمضان صبحي ضحية مقلب برنامج رامز عقله طار الذي يقدمه رامز جلال على قناة MBC1 ويتم تصويره في السعودية برعاية الهيئة العامة للترفيه.
انهيار وصراخ شديد لـ رمضان صبحي في كبسولة الهوب دروب#رامز_عقله_طار #هيئة_الترفيه#رمضان_يجمعنا@GEA_SA@ramezgalal
ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/qiDwSFMIam pic.twitter.com/CnQFNzSwMk
— MBC مصر (@mbcmasr) April 14, 2021
رمضان صبحي الضحية الثانية
ويعتبر رمضان صبحي هو الضحية الثانية الذي يقع في فخ رامز عقله طار حيث كان الفنان أحمد سعد هو أول ضحايا البرنامج الرمضاني 2021 .
وقد بدت على صبحي الصدمة والخوف حين طلب منه القفز في الماء بعدما تعطلت لعبة الموت أو كبسولة الهوب دروب على عكس أحمد سعد الذي لم يتردد في القفز.
ضيوف رامز عقله طار
ومن بين الأسماء التي سيتم استضافتها في برنامج رامز عقله طار إضافة إلى الفنان أحمد سعد ورمضان صبحي، كل من، سمية الخشاب، الفنانة ويزو، ريهام حجاج، وضمن القائمة أيضًا عدد من لاعبي كرة القدم المصريين وهم ملك قورة، محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، مجدي قفشة لاعب الأهلي، محمد هاني لاعب الأهلي، مروان محسن لاعب الأهلي، فرجاني ساسي لاعب الزمالك، أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.
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