روسيا تبحث إمكانية إعادة إعمار مرفأ بيروت

المواطن-متابعة

قالت وكالة سبوتنيك إن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ميشال نجار، استقبل سفير روسيا في لبنان، ألكسندر روداكوف، بحضور المدير العام لمرفأ بيروت، باسم القيسي، مع وفد ضم ممثلين عن شركات استثمارية عملاقة تهتم بالبنية التحتية وشؤون المرافئ.

وتابعت الوكالة أن تفاصيل اللقاء شملت تشديد نجار على الرغبة الجدية في وضع تصاميم هندسية عصرية لمرفأ بيروت وأن تشمل الدراسات المواضيع اللوجستية كافة، بما في ذلك وضع تصور لدور المرفأ في لبنان والمنطقة والتركيز على وضع أسس علمية سليمة للوضع الإداري والقانوني والفني للمرفأ.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع المدير العام للنقل البري والبحري، مدير مرفأ طرابلس، الدكتور أحمد تامر مع الوفد الروسي الخميس المقبل، للقيام بجولة ميدانية على مرفأ طرابلس والإطلاع على التطورات الحاصلة.

إعادة إعمار مرفأ بيروت

من جهته، أشار الوفد إلى أن الزيارة الأولى استطلاعية ستليها زيارة ثانية بعد أسبوعين، مبديا رغبة جدية في المساهمة بمشاريع حيوية في لبنان وعلى رأسها مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت.

انفجار مرفأ بيروت

وتسبب انفجار مرفأ بيروت بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين مع أضرار جسيمة في المباني المحيطة بالمرفأ.

وكانت السلطات اللبنانية قد صرحت بأن سبب التفجير هو وجود 2750 طناً من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك عام 2014 وخزنتها في مستودع.

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