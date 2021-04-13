روسيا تحذر أمريكا: خطر وقوع الحوادث مرتفع

المواطن- متابعة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن روسيا ترسل تحذيرًا للولايات المتحدة بشأن وجود خطر مرتفع لوقوع حوادث حال اقتراب واشنطن من موسكو وشبه جزيرة القرم.

تحذير للولايات المتحدة

وتابع ريابكوف في مؤتمر، اليوم الثلاثاء: يجب أن تفهم الولايات المتحدة أن خطر وقوع الحوادث مرتفع، وقد شهدنا العام الجاري شيئا مماثلا في منطقة بحرية أخرى تماما.

وأضاف: نحذر الولايات المتحدة من أنه من الأفضل بالنسبة لها أن تبتعد عن القرم وساحلنا في البحر الأسود.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن الولايات المتحدة كانت قد أبلغت وزارة الخارجية التركية بمرور سفينتيها العسكريتين بالبوسفور إلى البحر الأسود حيث ستتواجدان ابتداء من 14-15 أبريل الجاري وبحلول 4-5 مايو القادم.

ومن جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن عمليات السفن العسكرية الأمريكية في البحر الأسود تحمل طابعاً روتينياً، مشيراً إلى أن السلطات الأمريكية تنسق أعمالها هذه مع السلطات التركية وفق اتفاقية مونترو.

توتر في القرم

ويُذكر أن التوتر عاد بشدة إلى العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بسبب الوضع في القرم، وسط مخاوف من تصعيد دراماتيكي للوضع ما يهدد بعواقب وخيمة، ووسط أنباء منسوبة إلى كييف تفيد بأن الجيش الروسي قصف 20 موقعاً دفاعياً تابعاً للجيش الأوكراني.

وصدرت تحذيرات شديدة اللهجة من مسؤولين في موسكو وجهت تحذيراً مزدوجاً لكل من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي الناتو.

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