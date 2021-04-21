روسيا تطرد 10 موظفين من السفارة الأمريكية وتطلب مغادرتهم فورًا

المواطن - متابعة

طالبت روسيا رسميًا عشرة موظفين في السفارة الأمريكية في موسكو بمغادرة أراضي البلاد حتى نهاية اليوم الأربعاء، ردًا على إجراء مماثل تبنته الولايات المتحدة مؤخرًا.

المعاملة بالمثل

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هذا الإجراء يمثل ردًا بالمثل على “الخطوات الأمريكية العدائية بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك تم إعلانهم شخصيات غير مرغوب فيها بشكل غير مبرر”.

وأكدت الوزارة أنها خطوات جديدة ستأتي قريبًا ضمن إطار “مجموعة إجراءات الرد على الموجة الأخيرة من العقوبات الأمريكية غير القانونية” والتي أعلنتها الخارجية في 16 أبريل.

روسيا تستدعي نائب السفير الأمريكي

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن بارت غورمان، نائب سفير الولايات المتحدة لدى موسكو تم استدعاؤه إلى الوزارة اليوم الأربعاء.

وبحسب روسيا اليوم فقد أكدت الوزارة أنها سلمت إلى نائب رئيس البعثة الأمريكية بارت غورمان خلال استدعائه إلى الوزارة اليوم مذكرة تنص على إعلان الموظفين العشرة المذكورين في سفارة واشنطن “شخصيات غير مرغوب فيها”.

وحسب هذه المذكرة، يتعين على هؤلاء الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة الأراضي الروسية حتى نهاية اليوم 21 أبريل.

السفير الأمريكي يعود لبلده للتشاور

يأتي هذا فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرها في موسكو، جون سوليفان، سيغادر إلى الولايات المتحدة قبل نهاية هذا الأسبوع لكنه سيعود إلى موسكو “في غضون الأسابيع القادمة”.

فيما كشف سوليفان أنه ينوي زيارة عائلته ولقاء أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة الذين لم تسنح له فرصة للتشاور معهم منذ وافق على مواصلة أداء مهامه في منصب السفير بدون تحديد مدة عمله في موسكو.

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