ريال مدريد مُهدد بفقدان مدافعه

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني مُهدد بفقدان أحد نجومه، وذلك قبل مواجهة برشلونة في الدوري الإسباني في إبريل الحالي.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

ومن المقرر إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة والريال يوم السبت، الموافق 10 من شهر إبريل، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.

وأكدت شبكة “البرنابيو ديجتال” الإسبانية على أن ناتشو مدافع الريال مُهدد بالغياب عن مواجهة برشلونة في حالة حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة السبت المقبل أمام إيبار.

وأضافت أن ناتشو مدافع ريال مدريد حصل على 4 بطاقات صفراء، وفي حال حصل على البطاقة الخامسة خلال مباراة إيبار، فسيتم إيقافه ويغيب عن مواجهة برشلونة.

وينص قانون رابطة الدوري الإسباني الممتاز، أن أي لاعب معرض للإيقاف في حالة الحصول على خمس بطاقات صفراء متتالية، لمدة مباراة واحدة بشكل تلقائي.

الريال يبتعد عن جاره بفارق 6 نقاط

يذكر أن الريال يحتل حاليًا، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي أتلتيكو مدريد.

وسيغيب الإسباني سيرخيو راموس عن مباريات الريال لمدة شهر بسبب إصابته العضلية التي تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب إسبانيا بالتوقف الدولي.

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