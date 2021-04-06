ريبل تنضم لأكبر 5 عملات رقمية

المواطن-متابعة

تمكنت عملة إكس ريبل من خطف الأضواء من عملة بيتكوين التي تعد أكبر عملة رقمية مشفرة، حيث سجلت ارتفاعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 33.6% لتقترب من مستوى 1 دولار، لتستقر في المركز الرابع بين أكبر العملات الرقمية المشفرة نموًا.

ارتفاع عملة إكس ريبل

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، قفزت عملة إكس ريبل بنسبة 244.8% رابحة نحو 0.693 دولار بعدما ارتفع سعرها من مستوى 0.283 دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى نحو 0.976 دولار في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، وذلك وفقاً لمنصة كوين ماركت كاب.

وعلى صعيد قيمتها السوقية الإجمالية، فقد قفزت منذ بداية العام الحالي بنسبة 214.8% رابحة نحو 27.5 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها المجمعة من مستوى 12.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى نحو 40.3 مليار دولار في تعاملات اليوم.

ارتفاع القيمة السوقية للعملات الرقيمة إلى مستوى قياسي

وكانت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة قد سجلت خلال الساعات الماضية ولأول مرة على الإطلاق مستوى تريليوني دولار، وذلك بدعم المكاسب الكبيرة التي سجلتها العملات المشفرة خلال الساعات الماضية.

بيتكوين وإيثريوم

وعلى صعيد بيتكوين فقد ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 1.12% بينما سجلت مكاسب خلال الأسبوع الأخير من التعاملات بنسبة 2.8% لتسجل في تعاملات اليوم مستوى 58608 دولار، بينما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 1100.9 مليار دولار.

وسجلت عملة إيثريوم التي حلت بالمركز الثاني بين أكبر العملات الرقمية ارتفاعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 2.54% بينما ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 18.4% لتستقر عند مستوى 2099 دولارا، بينما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 245.5 مليار دولار.

وسجلت عملة بينانس كوين التي حلت بالمركز الثالث بين أكبر العملات المشفرة ارتفاعاً بنسبة 11% خلال الساعات الماضية بينما قفزت خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 38% لتستقر عند مستوى 380 دولار، بينما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 58.1 مليار دولار.

فيما تراجعت عملة تيزر بنسبة 0.11% التي جاءت بالمركز الخامس بين أكبر العملات الرقمية إلى مستوى 1 دولار، بينما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 43 مليار دولار.

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