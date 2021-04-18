ريجيكامب: أعمل على علاج أخطاء الأهلي

المواطن - مروة نبيل

شدد الروماني لورينت ريجيكامب على ثقته في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه يعمل على معالجة الأخطاء.

ريجيكامب يسعى لعلاج الأخطاء:

وأكد ريجيكامب خلال تصريحاته بعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري، أنه سيقوم بدراسة المواجهة مرة أخرى، من أجل العمل على علاج الأخطاء الذي يرتكبها الفريق الأول لكرة القدم.

وتابع المدير الفني الروماني تصريحاته قائلًا: “يجب أن يعتاد اللاعبون على المعسكر الحالي والصيام في الأيام المقبلة، خاصة مع تغير مواعيد المباريات في مرحلة المجموعات، مما يجعل الوضع صعبًا”.

ولفت ريجيكامب في ختام تصريحاته إلى أهمية أن يكون كل لاعب إيجابيًّا في مستواه من أجل العودة خلال المباريات المقبلة بشكل أفضل.

تعادل الأهلي ضد الدحيل:

ولعب الأهلي ضد الدحيل القطري على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الثالث بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما وصل رصيد الدحيل القطري إلى 4 نقاط ليواصل تصدر المجموعة.

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