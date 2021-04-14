ريجيكامب: المباراة الأولى صعبة وهدفنا التأهل

المواطن - مروة نبيل

شدد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الروماني لورينت ريجيكامب على صعوبة المباراة الأولى في البطولات، متمنيًا الظهور بشكل مميز في المسابقة الآسيوية.

ريجيكامب يستهدف التأهل الآسيوي

وتحدث ريجيكامب عن مواجهة الأهلي ضد الاستقلال الإيراني، قائلًا: “المباراة الأولى دائمًا صعبة في كل بطولة.. وآمل أن يبدأ اللاعبون مسابقة دوري أبطال آسيا 2021 بالشكل المثالي”.

وتابع المدرب الروماني خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي ضد الاستقلال: “في كل مرحلة يأتي فيها مدرب جديد واللاعبون يرغبون بإثبات إمكانياتهم وأتمنى بأن تكون ردة الفعل إيجابية”.

واختتم الروماني ريجيكامب تصريحاته قائلًا: “في كل المباريات نبحث عن الانتصار بالرغم من تواجد بعض الحيثيات الصعبة بالفريق وسنسعى لتجاوزها من أجل تحقيق الأهم وهو بطاقة التأهل”.

وتُعد مباراة الاستقلال الإيراني هي المواجهة الأولى التي سيقودها المدرب الروماني الذي تولى المهمة مؤخرًا، وقاد تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد الاستقلال

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بمواجهة الاستقلال الإيراني، مساء يوم غد الخميس، ثم يُلاقي الدحيل، الأحد المقبل.

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