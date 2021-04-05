ريجيكامب: تدريبي للأهلي تحدٍّ لي

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب عن سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن التعاقد لـ3 أشهر كان تحديًا له.

ريجيكامب يؤكد صعوبة وضع الأهلي:

وكان ريجيكامب قد وصل، مساء اليوم الاثنين، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، تمهيدًا لبدء مشوره مع الأهلي خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال ريجيكامب فور وصوله إلى جدة: “الفريق في وضع صعب، ويجب عليّ مشاهدة اللاعبين وإعادة الثقة لهم؛ لأن الأهلي يملك لاعبين مميزين، ولا يستحق المكان الموجود فيه الآن”.

وتابع المدرب الروماني: “أقول لجمهور الأهلي إنني سأعمل كافة جهودي من أجل إعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى المكانة التي يستحقها خلال الفترة المقبلة.. والتوقيع لمدة 3 أشهر هو تحدٍّ بالنسبة لي”.

واختتم ريجيكامب خلال تصريحاته التي نقلها الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “بدأت عملي من الآن.. وأنا جاهز لقيادة الفريق، وسأكون موجودًا في النادي ومع الفريق في أول فرصة ممكنة”.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برباعية مقابل هدف ضد نظيره الفتح في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، ويستعد لمواجهة الرائد في الجولة الـ25، يوم الخميس المقبل.

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