ريجيكامب: سببان وراء خسارة الأهلي بخماسية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني ريجيكامب مدرب الأهلي، عن سببين وراء خسارة الراقي بخماسية مقابل هدفين، ضد نادي استقلال طهران الإيراني.

مدرب الأهلي ينتقد حكم المباراة

وتحدث ريجيكامب قائلًا في تصريحات تلفزيونية إن الصيام والحكم الأردني أحمد العلي وراء الخسارة، مضيفًا بأن الهدف الثالث لفريق الاستقلال كان تسللًا على أحد لاعبي الاستقلال قبل إحرازه.

وتابع مدرب الراقي: “أنا قضيت مع اللاعبين ثلاثة أيام فقط، الشوط الأول كنا جيدين، لقد واجهنا فريقًا قويًا ولكن الحكم ساعد الاستقلال في النتيجة الكبيرة”.

واختتم مدرب الأهلي حديثه قائلًا: ” يجب أن نستعد لما هو مقبل، وسنركز على مواجهة الدحيل من الآن”.

مواجهة قوية مع الدحيل القطري

جدير بالذكر أن الراقي، سيواجه نادي الدحيل القطري بعد غد الأحد بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أنه أصبح من المتوقع استقالة عبدالإله مؤمنة من رئاسة الراقي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد سقوط الراقي في فخ الهزيمة السابعة تواليًا بعد خسارته 6 مباريات متتالية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شارك الخبر







شارك الخبر