ريجيكامب: مباراة الغد لن تكون سهلة

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب على صعوبة مباراة فريقه الأهلي ضد الشرطة العراقي، غدًا السبت، متمنيًا في الوقت ذاته مواصلة التألق وتحقيق الفوز.

ريجيكامب يؤكد صعوبة مباراة الغد

وتحدث ريجيكامب عن مباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي المرتقبة، قائلًا: “تحد جديد وهي فرصة لنيل النقاط الثلاث، ومن المهم مواصل العمل بنفس الوتيرة”.

وتابع: “المباراة أمام الشرطة العراقي لن تكون سهلة، لقد سبق لنا اللعب معهم والآن الصورة أصبحت أوضح للجميع، ونحن لدينا الإمكانات اللازمة للفوز لكننا بحاجة لعمل شاق”.

وأضاف ريجيكامب: “من المهم في كل مباراة أن يكون اللاعبين قادرين على التأهيل البدني واسترداد عافيتهم، وحاولنا إدارة ضغط المباريات، ولدينا بعض الإصابات ونأمل أن يعودوا سريعًا، لدينا 30 لاعبًا وعلينا تجهيز أكبر قدر منهم للقاء”.

واختتم ريجيكامب تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي ضد الشرطة العراقي قائلًا: “ألكسندرو ميتريتا ليس جاهزًا لخوض مباراة الغد، لكن عبدالرحمن غريب لاعب ممتاز وسيعوضه في المباراة”.

الأهلي ضد الشرطة العراقي

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الشرطة العراقي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة الأهلي ضد الشرطة غدًا، يحتل الراقي المركز الثالث في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وبفارق نقطتين عن الاستقلال الإيراني صاحب المركز الثاني، فيما يتذيل الفريق العراقي الترتيب بدون نقاط.

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