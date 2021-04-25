ريجيكامب يكشف سر انتصار الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لـ الأهلي، عن سر الفوز على فريق الشرطة العراقي بالجولة الـ4 بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

تصريحات مدرب الأهلي:

وقال ريجيكامب بـ المؤتمر الصحفي: “حققنا 3 نقاط مهمة في مشوار البطولة، ونمر بفترة صعبة، حيث نلعب كل 3 أيام مباراة، ولعبنا أمام خصم قوي، كافح طوال اللقاء، وسعيد بالنتيجة، ويجب أن يكون لدينا القوة، في المواجهات المقبلة.

وتابع ريجيكامب: “بعد إصابة معتز هوساوي دخل محمد خبراني، بديلًا عنه، ومنحنا خبراني وقتًا إضافيًّا، للدخول مع المجموعة بعد مشاركته في المباراة الماضية”.

رسالة ريجيكامب لـ عبدالرحمن غريب:

وأضاف مدرب الأهلي: “نعمل بقوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراتين المقبلتين، وسنبذل قصارى جهدنا، من أجل المضي قدمًا في البطولة، وعبدالرحمن غريب، يستطيع اللعب في أكثر من مركز كجناح أيمن وأيسر، ويجب أن يسعى لتعزيز نجوميته بالفترة المقبلة”.

وسيواجه الراقي، فريق استقلال طهران الإيراني بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

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