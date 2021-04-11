ريجيكامب يُجهز الأهلي للآسيوية

المواطن - مروة نبيل

قاد المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما أنهى فترة الحجر الصحي.

ريجيكامب يقود أول مران للأهلي:

ووصل ريجيكامب، الأسبوع الماضي، إلى جدة، تمهيدًا لبدء مشواره مع الأهلي خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش، وخضع لفترة حجر صحي، ما منعه عن قيادة الفريق الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأ ريجيكامب الحصة التدريبية اليوم باجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حفزهم من خلاله على ضرورة التركيز وتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، وإنهاء سلسلة الهزائم التي يمر بها الراقي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا فنيًّا وبدنيًّا بقيادة مدربه الروماني، استعدادًا لمبارياته في مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

على الجانب الآخر، تعذر وصول نجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي فيجسا إلى جدة اليوم، بسبب وفاة والدته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي هذا الموسم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج مؤخرًا، حيث خسر ضد الرائد بنتيجة 3/ 2 ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السابع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاستقلال الإيراني، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

شارك الخبر







شارك الخبر