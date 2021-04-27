زخات شهب البرشاويات أبرز الأحداث الفلكية عام 1443 هـ

المواطن- محمد داوود- جدة

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة لـ”المواطن “، أن عام 1443 هـ سيشهد العديد من الأحداث الفلكية المرتقبة، مبينًا أن المهتمين بالشأن الفلكي والهواة سيتمكنون – بإذن الله – من رصد تلك المناسبات الفلكية.

زخات شهب البرشاويات:

وقال أبو زاهرة، إن البرشاويات تعتبر واحدة من أفضل زخات الشهب السنوية والتي ستصل إلى ذروتها يوم الجمعة 13 أغسطس 2021 الموافق (5 محرم 1443)، حيث تتساقط بمعدل يصل إلى 60 شهابًا بالساعة، وهذه السنة من السنوات المثالية حيث سيكون القمر في طور هلال بداية الشهر ويغرب مبكرًا، ويتوقع رؤية شهاب واحد كل دقيقة عند رصدها من موقع مظلم.

أما الحدث الآخر فهو وصول عملاق نظامنا الشمسي المشتري إلى التقابل يوم الخميس 19 أغسطس 2021 الموافق (11 محرم 1443)، حيث سيكون في أقرب مسافة من الأرض وقرصه مضاء بالكامل بنور الشمس ومشاهد طوال الليل وهي فرصة مثالية لرصده وأقماره الأربعة الكبيرة، إضافة إلى ذلك سيكون كوكب نبتون الأزرق في التقابل يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 الموافق (7 صفر 1443)، حيث سيكون في أقرب مسافة من الأرض وقرصه مضاء بالكامل بنور الشمس مقارنة بأي وقت خلال العام ومرصود طوال الليل، إلا أنه غير مشاهد بالعين المجردة، ومن خلال التلسكوبات القوية يمكن رؤية قرصة كدائرة صغيرة.

الاعتدال الخريفي 15 صفر:

وأشار أبو زاهرة إلى أن الاعتدال الخريفي سيحدث في 22 سبتمبر 2021 الموافق (15 صفر 1443) عند الساعة 10:11 مساءً بتوقيت السعودية، وتكون الشمس مباشرة فوق خط الاستواء وهو أول يوم لفصل الخريف في النصف الشمالي للكرة الأرضية وأول يوم لفصل الربيع في النصف الجنوبي، كما أن شهب الجباريات ستصل ذروتها يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 الموافق (15 ربيع الأول 1443) وإلى ما قبل شروق الشمس، ويتوقع أن تنتج حوالي 20 شهابًا في الساعة، لكن هذه السنة لن تكون مثالية لرصدها، فالقمر سيكون في طور البدر وسوف يتسبب في طمس كل الشهب باستثناء البراقة منها.

زخة شهب الأسديات:

واستدرك، أن الكوكب الفيروزي أورانوس سيصل إلى التقابل يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 الموافق (30 ربيع الأول 1443)، حيث سيكون في أقرب مسافة من الأرض وقرصه مضاء بالكامل بنور الشمس ومرصود طوال الليل وغير مشاهد بالعين المجردة ومن خلال التلسكوبات القوية يمكن رؤية قرصة كدائرة صغيرة، وبالإضافة إلى أن هذه السنة لن تكون مثالية أيضًا لزخة شهب الأسديات فالقمر سيكون في طور البدر المكتمل وسيتسبب في طمس معظم هذه الشهب باستثناء البراقة عند رصدها من موقع ظلم يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 الموافق (12 ربيع الثاني 1443) ويتوقع أن تنتج ما يصل إلى 15 شهابًا في الساعة.

خسوف جزئي للقمر:

ونوه أبو زاهرة أن ثاني خسوف للقمر سيحدث يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 الموافق (14 ربيع الثاني 1443)، وهو خسوف جزئي وهذا النوع من الخسوف يعبر قرص القمر في ظل الأرض بشكل جزئي فقط، وسيكون ذلك مشاهدًا في شرق روسيا واليابان والمحيط الهادي وأمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأجزاء من أمريكا الجنوبية ولن يشاهد في الوطن العربي، ويتبع ذلك بأسبوعين ثاني كسوف للشمس والأخير يوم السبت 4 ديسمبر 2021 الموافق (29 ربيع الثاني 1443)، وهو كسوف كلي سوف يشاهد في القارة القطبية الجنوبية وجنوب المحيط الأطلسي وسيشاهد جزئيًا في معظم جنوب إفريقيا ولن يشاهد في الوطن العربي.

الانقلاب الشتوي 17 جمادى الأولى:

وخلص أبو زاهرة إلى القول، أن شهب التوأميات ستصل ذروتها يوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 الموافق (9 جمادى الأولى 1443) حيث تتساقط بمعدل يصل إلى 120 شهابًا في الساعة عند رصدها من موقع مظلم، ولكن هذه السنة لن تكون مثالية، حيث سيكون القمر في طور الأحدب المتزايد، وسيؤثر على رصدها بعكس ما حدث في 2020 عندما كان القمر في الاقتران، برغم ذلك الفرصة ممكنة لرؤية الشهب الساطعة عند المراقبة من موقع مظلم، كما أن الانقلاب الشتوي سيحدث يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 الموافق (17 جمادى الأولى 1443) عند الساعة 06:50 مساءً بتوقيت السعودية، ويكون القطب الجنوبي مائلًا باتجاه الشمس والتي تصل ظاهريًا إلى أبعد نقطة نحو الجنوب في السماء وتقع مباشرة على مدار الجدي وهو أول يوم لفصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية وأول أيام فصل الصيف في النصف الجنوبي.

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