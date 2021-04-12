زلاتان إبراهيموفيتش يتعرض للظلم

المواطن - محمد سمعه

تسببت واقعة طرد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان في مباراة بارما أول أمس السبت بالجولة الـ30 في الدوري الإيطالي، في إثارة الجدل حول سبب طرده من قبل حكم المباراة فابيو ماريسكا.

طرد مباشر لـ زلاتان إبراهيموفيتش

وكان الحكم ماريسكا منح إبراهيموفيتش بطاقة حمراء مباشرة، بسبب اعتراض اللاعب السويدي على إحدى القرارات التحكيمية في المباراة، خلال الدقيقة الـ60 من عمر اللقاء.

وأبدى مدرب ميلان، الإيطالي ستيفانو بيولي اندهاشه من طرد زلاتان إبراهيموفيتش حيث علق قائلًا: ” اللاعب أخبرني بأنه كان يتناقش مع الحكم فقط ولم يُوجه له أي إهانة، لكنني اندهشت من قرار الطرد”.

دوناروما يسخر من الحكم ماريسكا

أما جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان، فعلق على الأمر قائلًا: ” الحكم فابيو ماريسكا يحاول أن يكون دائمًا بطل اللقطة، لا أعلم سبب طرده للاعب إبراهيموفيتش، قلت له ماذا تفعل ولماذا تطرده؟”.

يذكر أن الحكم ماريسكا سبق له وأن أثار الجدل مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي إنتر ميلان، خلال مباراة ضد أودينيزي، حيث دخل في نقاش حاد مع كونتي.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش سوف يغيب عن مباراة ميلان وجنوى، كما أصبح مهدداً بالغياب عن بضعة مباريات للميلان بعد أن طُرد بشكل مباشر في لقاء بارما.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش عاد في مارس الماضي، للمشاركة دوليًا مع منتخب السويد بعد غياب دام 5 أعوام، منذ التواجد ببطولة كأس أمم أوروبا 2016 التي أُقيمت في الأراضي الفرنسية.

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