زوجة بايدن تتنكر في زي مضيفة جوية توزع المثلجات !

المواطن- متابعة

تنكرت السيدة الأميركية الأولى زوجة بايدن، جيل، بزيّ مضيفة جوية تقوم بتوزيع المثلجات على ركاب كانوا يرافقونها في رحلة بالطائرة.

وجاء ذلك في إطار الاحتفال بمزحة الأول من أبريل، حيث تسلّم أفراد الطاقم وعناصر الاستخبارات والصحفيون قطع المثلجات من امرأة سمراء قصيرة الشعر تضع كمامة سوداء وشارة تحمل اسم جازمين جالت بينهم في ممرات الطائرة التي كانت عائدة بها إلى واشنطن بعد زيارة لولاية كاليفورنيا.

وبعد خمس دقائق، أطلت جازمين مجددًا على الصحفيين، وخلعت شعرها المستعار، وكشفت لهم هويتها الحقيقية، معلنة لهم: إنها كذبة أبريل!

المزحة انطلت على المتواجدين

واعترف الصحفيون الذين رووا وقائع مزحة جيل بايدن بأن تنكرها انطلى عليهم، معزين أنفسهم بأن أفراد فريقها حتى لم يتعرفوا عليها، حسبما ذكرت فرانس برس.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ جيل بايدن بها الركاب على طائرة، فعندما كان زوجها نائبًا لرئيس الولايات المتحدة، دخلت إحدى مقصورات الطائرة الرئاسية إير فورس وان، وصرخت بوجه أول شخص فتح بابها كنوع من أنواع المزح، بحسب وسائل إعلام أميركية.

عودة زوجة بايدن للعمل

ويُذكر أن السيدة الأولى جيل بايدن عادت إلى مهنتها الأصلية وهي التدريس، لتكون بذلك أول زوجة لرئيس أميركي في التاريخ تشغل وظيفة بدوام كامل، ومع ذلك فإن هذا الأمر تطلب شهورًا من التفاوض، تخللها مخاوف بشأن كيفية إدراج اسمها في جداول الحصص، وكذلك قراءة دقيقة في بنود التعويضات التي ينص عليها الدستور.

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