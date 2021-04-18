زوجة ميسي تحسم مصيره

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن أن أنطونيلا زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حسمت مصير زوجها مع النادي الكتالوني.

منزل جديد يضمن بقاء ميسي مع برشلونة

وقالت إذاعة ” راديو كتالونيا” الإسبانية إن زوجة النجم الأرجنتيني طلبت شراء منزل جديد في مدينة برشلونة، مما يعني أن البرغوث الأرجنتيني لن يغادر برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن ميسي يعيش حاليًا في أشهر أحياء إقليم كتالونيا، البعيد بشكل نسبي عن قلب عاصمة الإقليم برشلونة، والذي يعيش فيه مشاهير المجتمع الإسباني.

وبوقت سابق، تُوج نادي برشلونة ببطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية أمس السبت على حساب فريق أتلتيك بيلباو برباعية دون رد.

ونجح ميسي في إحراز هدفين في شباك أتلتيك بيلباو ليقود البارشا لتحقيق لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخ النادي الكتالوني.

برشلونة يعود لمنصات التتويج بعد غياب سنتين

يذكر أن البارشا عاد لطريق البطولات، بعد أن ظل غائبًا لمدة سنتين عن التتويج بالبطولات منذ مايو 2019.

وبدأت المباراة بين برشلونة وأتلتيك بيلباو على ملعب لا كارتوخا في تمام العاشرة والنصف من مساء الأمس.

جدير بالذكر أن البارشا كان خسر من نادي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي بنتيجة هدفين لهدف، قبل مواجهة نادي أتلتيك بيلباو.

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