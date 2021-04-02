زيادة تعريفة تعبئة صهاريج المياه في #عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

أصدرت وزارة البيئة والمياه فرع منطقة عسير تعميمًا لجميع فروع المياه في المنطقة، بزيادة تعريفة تعبئة صهاريج المياه في محطات التوزيع اعتبارًا من تاريخ يوم أمس الخميس 1 إبريل.

السعر الجديد:

وبزيادة التعريفة أصبح السعر الجديد ريالين لكل م3 للقطاع السكني غير شامل القيمة المضافة حيث يصبح سعر الطن الواحد للمستهلك 6 ريالات بدلًا من السعر السابق 5 ريالات بزيادة ريال في كل طن، مع خمسة كيلو مترات مجانًا، وفي حال الزيادة عن الخمسة كيلو يحسب الكيلو 3 ريالات فقط.

متابعة ضبط الأسعار:

وجاء في التعميم الذي حصلت “المواطن” على نسخة منه، استمرار تعبئة عقود السقيا القائمة بواقع ريال واحد فقط غير شامل القيمة المضافة، مع التشديد على متابعة ضبط الأسعار وعند وجود أي تلاعب من أصحاب الناقلات يتم تطبيق نظام الجزاءات والمخالفات بحق صاحب الناقلة المخالفة.

تطبيق المياه:

كما أعلنت الشركة الوطنية عن تقديم ‏أكثر من 30 خدمة يقدمها تطبيق المياه منها طلب صهاريج المياه، ويمكن تحميله بالنسبة إلى مستخدمي IOS من هنا .

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