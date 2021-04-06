زيدان غاضب بسبب فاران

المواطن - مروة نبيل

أبدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان غضبه الشديد من إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، رافائيل فاران بفيروس كورونا المستجد.

إصابة فاران بفيروس كورونا:

وأربك المدافع رافائيل فاران حسابات زيدان قبل ساعات من مباراة ريال مدريد ضد ليفربول، حيث تأكدت إصابته بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ليتم استبعاده من القائمة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويلعب ريال مدريد ضد ليفربول عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021، وسط طموحات كل منهما بتحقيق الفوز.

زيدان غاضب:

وأشار موقع “ديفينسا سينترال” المقرب من ريال مدريد، إلى أن زيدان شعر بغضب كبير، بعد علمه بإيجابية مسحة فاران، خاصة أن الفريق يعاني من غياب سيرجيو راموس وداني كارفاخال بسبب الإصابة.

ولفت التقرير إلى أن المدير الفني الفرنسي ردد عبارات تشير إلى غضبه، بعدما علم استحالة الاعتماد على مواطنه فاران في مباراتي ريال مدريد ضد ليفربول وبرشلونة.

ويُعد رافائيل فاران أحد أهم قلوب الدفاع في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بجانب سيرجيو راموس، وبالتالي مع غياب الثنائي، سيتضرر المرينغي كثيرًا.

شارك الخبر







شارك الخبر