زيدان: لا نُفكر في صلاح

المواطن - محمد سمعه

حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، رغبته بشكل نهائي حول التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول غدًا الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

زيدان لا يحتاج إلى صلاح

وقال زيدان بالمؤتمر الصحفي: ” التعاقد مع محمد صلاح؟، لا أفكر في هذا الأمر ولدينا 25 لاعبًا هنا في الريال، نحن نركز على مباراة الغد فقط، لا نرى أبعد من ذلك”.

وتابع زيدان: “جميع اللاعبين هنا يعلمون كيف يلعبون، يستحقون اللعب فعلًا مع هذا النادي الرائع، هناك الكثير من التناغم بينهم”.

وأثنى زيدان على فريق ليفربول قائلًا: “أعتقد أنهم فريق متكامل، لديهم ثلاثي هجومي جيد، وعندما يتعلق الأمر باللعب كمنظومة هم فريق جيد كذلك”.

ألفريدو دي ستيفانو يحتضن النهائي المبكر

جدير بالذكر أن مباراة الغد بين ليفربول وريال مدريد، سوف تُقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الريال في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان موقع Todo Fichajes الإسباني، ذكر بوقت سابق أن يوفنتوس الإيطالي يُراقب وضع النجم المصري مع ليفربول، خاصة أن اسم صلاح تردد كثيرًا للرحيل عن الريدز بعد نهاية الموسم الحالي.

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