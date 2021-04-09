زيدان يُثير الجدل بشأن هازارد

المواطن - مروة نبيل

أثار المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان جدلًا بشأن مشاركة نجم المرينغي، البلجيكي الدولي إيدين هازارد في مباراة الريال ضد برشلونة.

زيدان يثير الغموض حول موقف هازارد

وشارك هازارد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الجماعية الأخيرة قبل مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، إلا أن قرار مشاركته مازال غامضًا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الجمعة: “قرار مشاركة هازارد في المباريات، لا يعتمد على المنتخب البلجيكي أو ريال مدريد، الفيصل هو شعور اللاعب نفسه”.

وأضاف زيدان عن مباراة الريال ضد برشلونة قائلًا: “حالة هازارد؟ إننا نعاني من مشاكل بسبب الإصابات. لا نحبها، لكن لدينا قائمة طويلة من اللاعبين، والجميع يريد المشاركة.. مشاركته في الكلاسيكو؟ سنرى غدًا إذا كان اللاعب متاحًا أم لا. إنه في حالة جيدة”.

واختتم زيدان تصريحاته قائلًا: “رحيل ميسي المحتمل عن برشلونة؟ لا أتمنى أن يكون آخر كلاسيكو للبرغوث، أريده أن يظل في برشلونة، هذا الأمر جيد للدوري الإسباني”.

مباراة الريال ضد برشلونة

ومن المقرر أن يلعب الريال ضد برشلونة، مساء يوم غد السبت، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل الفريقان كلاسيكو الغد بهدف تحقيق الفوز والتقدم في الترتيب، أملًا في تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، وخطف صدارة الدوري الإسباني الممتاز منه.

وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

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