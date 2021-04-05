زيلايا: تجربتي مع ضمك الأفضل

المواطن - مروة نبيل

أعرب الأرجنتيني إيميليو زيلايا عن سعادته بتجربته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، بعد وصوله لأكبر معدل تهديفي في مسيرته.

زيلايا سعيد بتجربته مع ضمك:

وعلق زيلايا على تجربته مع ضمك قائلًا: “على الصعيد الشخصي وصلت لأعلى رقم تهديفي في مسيرتي مع نادي ضمك، وعلى مستوى الفريق وصلت في النصف الثاني من الموسم الماضي واستطعنا البقاء في آخر الموسم”.

وتابع المهاجم الأرجنتيني خلال تصريحاته لموقع “جول”: “وفي هذا الموسم كنا نستحق رصيدًا نقطيًّا أعلى مما هو عليه الآن، لأننا خسرنا مباريات كنا نستحق الفوز فيها”.

وعن تجربته مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، قال زيلايا: “أشكر ابن زكري؛ لأنه هو من اختارني ومن وثق في، الموسم الماضي قدمنا مستوى ممتازًا معه، ولكن هذا الموسم لم يجد التوليفة المناسبة التي تحقق النقاط وبالتالي عندما تفشل في تحقيق ذلك فتغيير المدرب أسهل من تغيير اللاعبين”.

وبشأن تسجيل 26 هدفًا مع ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليكون أفضل معدل له، علق النجم الأرجنتيني قائلًا: “أجمل هدف بالنسبة لي هو هدفي في الهلال الموسم الماضي.. أهم هدف هدفي في الفتح الذي ضمنا به البقاء في الدوري الموسم الماضي”.

إيميليو مع ضمك:

وكان زيلايا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2020، ونجح في الظهور بشكل مميز، ليصبح من أفضل مهاجمي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل 13 هدفًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ليحتل المركز السادس في قائمة الهدافين، فيما يقع في المركز الخامس بقائمة الهدافين هذا الموسم بـ13 هدفًا أيضًا.

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