سائق شاحنة مصري يساهم بالقبض على متهم هارب في أمريكا

المواطن - متابعة

تمكن سائق مصري يقود شاحنة في الولايات المتحدة من المساهمة في القبض على مجرم متهم بجريمة قتل، لاحقته الشرطة لأكثر من ساعتين ونصف في مطاردة ماراثونية.

مطاردة ماراثونية:

وكان السائق المصري، أحمد شعبان، يقود شاحنته في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة، عندما لاحظ مطاردة شرطية لمركبة يستقلها شخص يحاول الهرب من الشرطة.

اصطدم بشاحنته العملاقة مع المركبة المطاردة:

وقرر السائق المصري مساعدة الشرطة خلال عملية المطاردة، وقام بالاصطدام بشاحنته العملاقة مع سيارة المجرم الهارب؛ ما أجبره على التوقف، وحينها تمكنت الشرطة بعد جهد كبير من إلقاء القبض عليه.

البطل المصري:

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا صورة سائق الشاحنة الذي وصف بالبطل وتم جمع تبرعات وصلت قيمتها لأكثر من 82 ألف دولار ليتمكن السائق الشجاع من إصلاح شاحنته خوفًا من عدم تغطية التأمين للنفقات؛ لأنه اصطدم عمدًا مع المركبة الأخرى ليجبرها على التوقف.

فيديو الحادثة:

ونشرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية مقطع فيديو يُظهر قيام الشاحنة التي يقودها السائق المصري باعتراض طريق السيارة، التي كان يقودها المجرم، ما ساهم بإيقافه والقبض عليه من قبل الشرطة.

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