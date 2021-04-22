سامي الجابر لـ هتان باهبري: برافو

المواطن - محمد سمعه

بعث سامي الجابر، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، برسالة إشادة للاعب هتان باهبري بعد أن تألق وسجل هدفين في شباك نادي الاستقلال الطاجيكستاني في دوري أبطال آسيا.

رسالة سامي الجابر لـ هتان باهبري:

وغرد الجابر قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “ألف مبروك النقاط الثلاث، خطوة مهمة في العودة للمسار الصحيح، اليوم شوفنا الأثر الإيجابي لهذا الجمهور العظيم، في ظهور باهبري بهذا الشكل، برافو عليك يا كابتن، وعودة حميدة، يا بطل ننتظرك”.

وكان باهبري سجل هدفين، بينما سجل اللاعب علي البليهي الهدف الأول للأزرق بالدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الهلال 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بـ دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال تعادل مع نادي أجمك الأوزبكي بنتيجة هدفين لكل فريق بالجولة الأولى، ثم فاز على نادي شباب أهلي دبي الإماراتي بثنائية دون رد في الجولة الثانية.

موعد المباراة المقبلة لـ الهلال:

سيلعب الهلال مساء بعد غد السبت، ضد فريق الاستقلال الطاجيكستاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان هتان باهبري تعرض لانتقادات قوية بالفترة الماضية؛ وذلك بسبب هبوط مستواه الفني مع الفريق بالإضافة لغيابه عن معظم مباريات الهلال بالموسم الحالي.

شارك الخبر







شارك الخبر