سان جيرمان يُحدد بديل نيمار

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيع نجمه البرازيلي نيمار لنادي برشلونة الإسباني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شرط باريس للتفريط في نيمار

وقالت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن مسؤولي باريس سان جيرمان يريدون بيع النجم البرازيلي مقابل التعاقد مع اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي من صفوف البارشا.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي سان جيرمان، ليست لديهم أي مشكلة، في إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة بانتقال النجم البرازيلي لهم، مقابل ضم ديمبيلي.

واشترط باريس، أن يرفض نيمار، التجديد، حيث سيكون من الصعب، الحفاظ على خدمات اللاعب البرازيلي.

دور ميسي في الصفقة

وكانت تقارير صحفية ذكرت من قبل أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحاول إقناع لاعب باريس سان جيرمان، بعدم تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي، والانضمام للبارشا قبل بدء موسم 2021/2022.

يذكر أن اللاعب البرازيلي انضم لنادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، في صفقة أحدثت ضجة وقتها في سوق الانتقالات حول العالم.

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