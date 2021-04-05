سبب الشعور بالتخمة بعد الإفطار

المواطن- محمد داوود- جدة

حذرت استشارية التغذية الدكتورة نجود فؤاد، من اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تحدث في الإفطار بعد آذان المغرب مباشرة، إذ إن البعض يندفع إلى تناول الطعام بشكل مسرف للغاية، دون أي تهيئة للمعدة من خلال الأكل التدريجي الذي يبدأ ببعض التمرات لمعادلة السكر وبعد ذلك تناول الشوربة وقطعتين من المعجنات ووجبة خفيفة، ولكن ما يحدث هو العكس إذ لا يتحكم البعض أمام إغراءات وتنوع وتعدد الأطعمة فيندفع إلى تناولها بشراهة، فتناول الدسم مباشرة يمهد لحدوث التخمة وانتفاخ البطن، والأفضل تقسيم الوجبات، ويمكن بعد صلاة التراويح تناول الوجبة الرئيسية، فيما يجب أن تكون وجبة السحور خفيفة.

التخلص من الوزن:

وقالت في تصريحات إلى “المواطن“: إنه للأسف بعض أفراد المجتمع ينتهجون نفس الأسلوب الاعتيادي في رمضان، وبالتالي لا يستفيدون من حكمة الصوم والتخلص من الوزن الزائد، فالاندفاع نحو تناول كل ما لذ وطاب وقت الإفطار يرهق المعدة وخصوصاً أن هذه الأطعمة تمثل مقليات ووجبات تحتوي على نسب كبيرة من الدهون وبالتالي فإن الفرد حتماً سيشعر بعدها بانتفاخ البطن قد يصل إلى التلبك المعوي.

الماء لتجنب الجفاف:

وشددت على ضرورة تناول الماء النقي خلال الفترة المسائية من بعد الإفطار وإلى السحور، فالماء ضروري لتعويض النقص الذي يحدث مع الصيام ولتفادي التعرض لمشكلة جفاف الجسم، فالماء أفضل بديل للمشروبات الغنية بالسعرات فتناوله في فترات الليل يجنب الجسم الحصول على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والكافيين الذي يحصل عليه الجسم من خلال المشروبات السكرية والشاي والقهوة منذ وقت الإفطار وإلى السحور.

تناول الفواكه والخضار:

ودعت إلى ضرورة الحرص على تناول الخضار والفواكه التي تحتوي على عناصر هامة وألياف ومعادن تعمل على تنظيم آلية الجهاز الهضمي، وتجنب تعرض الكثير من الصائمين لمشكلة الإمساك، فلابد أن تحتوي موائد رمضان على السلطات الخضراء وسلطات الفواكه، وتجنب تناول المشروبات الغازية مع الإفطار أو مع وجبات يتناولها الفرد بعد ساعات من الإفطار وهو ما يسبب الشعور بانتفاخ البطن بجانب الشعور بصعوبة هضم الطعام، والأفضل تناول الماء أو العصائر الطازجة.

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