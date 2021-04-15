سبب تراجع نادي النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور سبب تراجع أداء العالمي خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما تسبب في خسارته لنقاط مهمة.

سر تراجع أداء نادي النصر

وقال سرور: “في هذا الموسم.. خسر الفريق كثير من النقاط، وخسر الفريق من فرق ضعيفة، وخسر النصر العشرات من الأهداف السهلة أمام المرمى، ولعب الفريق مباريات من دون مهاجم صندوق.. وخسر النصر بعض المباريات بسبب فقد الهيبة”.

وتابع نجم نادي النصر السابق حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وكل هذه الأسباب بسبب عدم وجود هجوم قوي قادر أن يغير المعادلات وقت اللزوم”.

العالمي يُعاني آخر 3 مباريات

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في مبارياته الأخيرة بجميع البطولات، الأمر الذي أثار غضب جماهيره، خاصة أنه فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأ النصر مشواره في دوري أبطال آسيا 2021، بالتعادل السلبي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، وفي أول مباراة بقيادة مدربه الروماني سوريانيو فلورين.

شارك الخبر







شارك الخبر