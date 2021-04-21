سبب رئيسي وراء تدني مستوى حمدالله

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، الجدل في الكثير من المواقف في الموسم الحالي، كما تراجع مستواه بشكل ملحوظ مع العالمي منذ بداية الموسم.

حمدالله فقد الكثير من بريقه

وكان اللاعب المغربي تعرض لانتقادات جمة من الإعلاميين المنتمين للنصر ومن الجماهير بسبب زيادة وزنه الملحوظة إضافة لتركيزه في أمور خارج الملعب أثرت على مستواه بالسلب، وجعلته يُهدر الفرص التهديفية وركلات الجزاء التي كلفت النصر خسارة الكثير من النقاط بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتُعد الإجازات الكثيرة التي حصل عليها حمدالله، السبب وراء تراجع مستواه، حيث غاب عن مباراة الاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، كما استبعده المدرب السابق للنصر، الكرواتي ألين هورفات في الكثير من المباريات بالموسم الحالي مثل لقاء الهلال ولقاء ضمك والعديد من المباريات بـ دوري محمد بن سلمان.

إجازات وإشادة الإعلاميين أثرت على اللاعب

وحول هذا الأمر قال الناقد الرياضي سامي مؤمن متحدثًا لقناة 24 الرياضية: “حمدالله هذا الموسم أخذ إجازات كثيرة، بجانب أنه لم يعد يجتهد في التدريبات مثل من قبل، لذلك نزل مستواه”.

وأضاف مؤمن: ” السبب الرئيسي في الحصول على إجازات كثيرة، وعدم اجتهاده في التدريبات، يرجع إلى ثناء الإعلاميين له بكثرة، مما أدى إلى غروره، طلبه لمميزات لم يحصل عليها لاعب آخر في الفريق”.

وعاد اللاعب المغربي وصنع أزمة جديدة مع المدرب البرازيلي مانو مينيز في مباراة فولاد الإيراني أمس الثلاثاء بـ دوري أبطال آسيا.

وكان المهاجم المغربي حمدالله دخل في مشادة مع مينيز على خلفية تبديله في المباراة ليُشير له المدرب البرازيلي بإصبعه، طالبًا منه الصمت.

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