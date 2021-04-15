ستراندبيرج يمنح الأسبقية لـ أبها ضد العين

المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج من إحراز الهدف الأول لفريق أبها وذلك خلال مباراته المقامة حاليًا مع نادي العين بالجولة الـ26 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

د17’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️@abhaFC يسجل الهدف الأول عن طريق كارلوس ستراندبيرج #أبها_العين pic.twitter.com/K24Rohlsdb — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) April 15, 2021

ستراندبيرج يُرجح كفة أبها

وعند حلول الدقيقة الـ17 سدد ستراندبيرج كرة خادعة لحارس مرمى العين، ليمنح فريقه هدف التقدم في المباراة.

وقبل انطلاق المباراة، كان أبها لعب في الجولة الـ25 ضد فريق الوحدة يوم 15 مارس الماضي، وفاز أبها برباعية لهدف، أما فريق العين فسقط بفخ الخسارة ضد نادي التعاون بثلاثية دون رد، وذلك في مباراة أُقيمت يوم الجمعة الماضية بالجولة الـ25.

ترتيب الفريقين قبل مباراتهما

ويحتل نادي أبها المرتبة الـ11 في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان برصيد 31 نقطة، أما نادي العين فيتواجد بالمركز السادس عشر والأخير برصيد 20 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر