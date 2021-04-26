سرور يكشف ميزة مدرب النصر

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور بإمكانيات مدرب العالمي الجديد، البرازيلي مانو مينيز، مبديًا تفاؤله بمستوى الفريق معه الموسم المقبل.

ميزة مدرب النصر

وقال هاشم سرور: “ميزة تميز به معظم المدربين البرازيليين أنهم يعشقون تشغيل الأظهرة وأطراف الهجوم ليشكل الفريق قوة وضغط غير عادي على دفاع الخصم.. وهذا ما سنشاهده في القادم مع مينيز إن شاء الله”.

وتابع نجم النصر السابق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أما الموسم المقبل تفاؤلي بتفعيل ما ذكرت سيكون في أولويات هذا المدرب بإذن الله”.

العالمي يواجه الوحدات الأردني اليوم

ومن المقرر أن يلعب العالمي ضد الوحدات الأردني، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر العالمي جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

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