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سرور يُطالب آل معمر بـ4 صفقات
مطالبًا استمرار حمدالله ومارتينيز

سرور يُطالب آل معمر بـ4 صفقات

2021/04/14
الساعة 5:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سرور يُطالب آل معمر بـ4 صفقات آل معمر - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

طالب نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور الإدارة برئاسة مسلي آل معمر بعقد 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

سرور يُطالب مسلي آل معمر بصفقات جديدة

وأبدى سرور رأيه في احتياجات النصر الموسم المقبل، ووجه رسالة لرئيسه آل معمر قائلًا: “مدافع وثلاثة مهاجمين جدد مع الإبقاء على حمدالله وبيتي يكون الموسم القادم كله للنصر وإن فعلت ولم يحصل ما قلت سأترك الرياضة ولن أعود”.

وتابع نجم العالمي السابق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “الحرب على النصر.. لن تقف إلا إذا حصد جميع البطولات وامتلك فريقًا لديه هجوم.. يجعل دفاع الخصم يخجل من الوقوف أمام هذا الهجوم”.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

النصر يبدأ مشواره الآسيوي اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الوحدات الأردني اليوم على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويطمح النصر في تجاوز تعثره في المسابقات المحلية خلال الفترة الماضية، بالتألق في منافسات البطولة الآسيوية التي تُقام بنظام التجمع، أملًا في التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC


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