سر رقم 6 بمواجهات الأهلي والأندية القطرية

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للظهور بشكل مميز ضد الدحيل القطري، وتحقيق الفوز عليه اليوم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2021.

الأهلي أمام الأندية القطرية

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 18 مباراة أمام الأندية القطرية في بطولة دوري أبطال آسيا، نجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر مثلهم، وتعادل في 6 مواجهات أيضًا، وسجل 29 هدفًا، واستقبل 21 هدفًا، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

ويطمح المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الأداء والنتائج، وتحقيق الفوز اليوم، ما دفعه لإجراء عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية عن المباراة الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي يلعب ضد الدحيل

ويلعب الأهلي ضد الدحيل اليوم على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الراقي جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021، بعد خسارته ضد الاستقلال في الجولة الأولى، فيما يحتل الدحيل المركز الثاني برصيد 3 نقاط من الفوز على الشرطة العراقي.

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