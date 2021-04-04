سكني يسجّل 1,5 مليون زيارة خلال الربع الأول 2021

المواطن - واس

سجّل تطبيق برنامج “سكني” للأجهزة الذكيّة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، أكثر من 1,5 مليون زيارة، فيما بلغ متوسط الخدمات الرقميّة التي قدمتها منصّات “سكني” خلال الربع الماضي أكثر من 158 ألف خدمة تم تنفيذها على مدار الساعة ضمن إجراءات سهلة ميسرة، لتسهيل استفادة الأسرة من جميع الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

زيارات سكني:

وبلغّ المتوسط الشهري لزيارات تطبيق “سكني” 485 ألف زيارة، بمعدل يومي 16 ألف زيارة، ويُقدم التطبيق عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

وتجاوز عدد مرات التفاعل عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر ([email protected]) خلال الربع الماضي 83,790 تفاعل بمعدل ألف تفاعل يومي، ويُقدم الحساب الإجابة على جميع استفسارات وتساؤلات المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها “سكني” من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول تسهل تملك المنزل الأول للأسر السعودية.

199090:

ونفّذ مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 أكثر من 301 ألف رد على اتصالات الأسر السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمعدل يومي 3348 اتصالاً، وأجاب موقع “سكني” خلال الربع الأول على 25,805 طلبات واستفسارات عبر خدمة “راسلنا”، وتمت معالجة نحو 35 ألف اعتراض من خلال أيقونة “تحدث معي” على منصة “سكني” (هنا) عبر خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة المستفيدين.

ويستعرض تطبيق وموقع “سكني” 96 مشروعاً توفر 141,510 وحدات سكنية متنوعة التصاميم والمساحات ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، ونحو 218 مخططاً سكنياً توفّر أكثر من 180 ألف أرض حول المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يُذكر أن برنامج “سكني” تمكن من خدمة أكثر من 1,1 مليون أسرة سعودية منذ انطلاق البرنامج في 2017، منها أكثر من 390 ألف أسرة خلال العام 2020 منها 138 ألف سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم.

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