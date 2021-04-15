سلطان الغنام رجل مباراة النصر والوحدات

المواطن - محمد سمعه

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بـ النصر، كأفضل لاعب بـ مباراة الوحدات الأردني التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال آسيا.

وذكر الحساب الرسمي لـ العالمي عبر “تويتر” أن سلطان الغنام هو رجل لقاء العالمي والوحدات.

التعادل السلبي يحسم مباراة النصر والوحدات:

وكانت المباراة بين الفريقين، انتهت بالتعادل السلبي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ولم ينجح النصر في إحراز أي أهداف خلال شوطي المباراة، ليحصد النقطة الأولى في دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

وكان المدرب البرازيلي مانو مينيز، تابع مباراة العالمي والوحدات من مدرجات ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وسيلعب العالمي، مساء السبت المقبل مع فريق السد القطري بالجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

العالمي يواصل نتائجه المخيبة:

وكان نادي النصر خسر من ضمك يوم الجمعة الماضية بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب العالمي، في مباراة الوحدات، حيث لا يعد موقوفًا آسيويًّا، ولكنه موقوف على المستوى المحلي، بقرار من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة 15 يومًا.

جدير بالذكر أن النصر كان وصل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى بتاريخه في النسخة الماضية من البطولة.

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